Моря каких океанов омывают материк Северной Америки?
География
Моря каких океанов омывают материк Северной Америки?
Ответ(ы):
Гость:
Северная Америка омывается с запада Тихим океаном с Беринговым морем, заливами Аляска и Калифорнийским, с востока Атлантическим океаном с морями Лабрадор, Карибским, заливом Святого Лаврентия и Мексиканским, с севера —Северным Ледовитым океаном с морями Бофорта, Баффина, Гренландским и Гудзоновым заливом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!!!!!!!!!!!!(Фотки есть) 1) Вернитесь к фигурам, полученным в заданиях № 286 и 320. Выполните необходимые и...
Математика
Решите пример. (2 3/4 + 0.15 - 1 8/25):(-2 1/2 + 1 3/4 - 0.04) Заранее спасибо) (Если что,то например 2 3/4 - это дробь две целых и три четвертых)
Экономика