Моря каких океанов омывают материк Северной Америки?

Гость: Гость:

Северная Америка омывается с запада Тихим океаном с Беринговым морем, заливами Аляска и Калифорнийским, с востока Атлантическим океаном с морями Лабрадор, Карибским, заливом Святого Лаврентия и Мексиканским, с севера —Северным Ледовитым океаном с морями Бофорта, Баффина, Гренландским и Гудзоновым заливом.