Помогите пожалуйста срочно мне в школу надо 5 задание!!!!!!!!!!

Математика
Помогите пожалуйста срочно мне в школу надо 5 задание!!!!!!!!!!
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Гость:
6ч40мин+2ч15мин =8часов 55мин
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