Какими качествами обладает зайченок - листопадничек

Литература
Какими качествами обладает зайченок - листопадничек
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Гость:
Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм.... чего
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