Найдите третий угол треугольника ,если даны два его угла 67градусов и 84 градуса
Геометрия
Найдите третий угол треугольника ,если даны два его угла 67градусов и 84 градуса
Ответ(ы):
Гость:
180-(67+84)=29 градусов
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