Всем привет! Помогите пожалуйста упр.9 . Заранее спс.
Русский язык
Всем привет! Помогите пожалуйста упр.9 . Заранее спс.
Ответ(ы):
Гость:
Около ели-(3ск,Р.п.),по совести-(3ск,Д.п.),к природе-(1ск,Д.п.),от ветки-(1 ск,Р.п.),кажется от ветоша-(1 ск,Р.п.),в облаке-(2ск,П.п.),о подвиге-(2ск,П.п.),на площаде-(3ск,П.п.),на площадке-(1ск,П.п.) Надеюсь помогла.
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