ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 4 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях (1 гигаватт (1 ГВт) = 109 ватт, 1 мегадж...
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 4 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях (1 гигаватт (1 ГВт) = 109 ватт, 1 мегаджоуль = 106 джоуль.)
Ответ(ы):
Гость:
N=A/tA=N*tA=47*10^9*4A=188*10^9 Ватт=188*10^6 КВт1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с = 3,6 МДж 188*3,6*10^6 Мдж=6768*10^5 Мдж
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