ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 4 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях (1 гигаватт (1 ГВт) = 109 ватт, 1 мегадж...

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 4 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях (1 гигаватт (1 ГВт) = 109 ватт, 1 мегаджоуль = 106 джоуль.)

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