ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 4 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях (1 гигаватт (1 ГВт) = 109 ватт, 1 мегадж...

Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Мощность ракетного двигателя космического корабля равна 47 гигаватт. Какую работу может выполнить двигатель этого корабля за 4 секунд? Выразите ответ в мегаджоулях (1 гигаватт (1 ГВт) = 109 ватт, 1 мегаджоуль = 106 джоуль.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N=A/tA=N*tA=47*10^9*4A=188*10^9 Ватт=188*10^6  КВт1 кВт·ч = 1000 Вт · 3600 с = 3,6 МДж 188*3,6*10^6 Мдж=6768*10^5 Мдж

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каком n выполняется равенство 10 2(n-1)=10000
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова Женя. Пожалуйста, очень срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Синонимом слово task является: A) Trade. B) Mark. C) Knowledge. D) Aim. E) Rule.
Ответить
Физика
Фотоны с энергией 7 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода 4 эВ. Най??ите максимальный импульс фотоэлектронов.
Ответить
Английский язык
Придумать предложение в Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Present Perfect.
Ответить