Расшифровать известную русскую пословицу!
Литература
Расшифровать известную русскую пословицу!
Ответ(ы):
Гость:
Работа учит сноровке. Когда ты работаешь, ты приобретаешь навык и умение. Чем больше человек работает, тем он профессиональнее.
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