При температуре +30 градусов цельсия воздух может содержаит 30 г воды.Сколько грамм??в воды содержит воздух при данной температуре,если его относительная влажность 50 процентов? Воздух, поднимаясь над поверхностью Земли,охлажд...

География

При температуре +30 градусов цельсия воздух может содержаит 30 г воды.Сколько грамм??в воды содержит воздух при данной температуре,если его относительная влажность 50 процентов? Воздух, поднимаясь над поверхностью Земли,охлаждается, и водяной пар образует .................

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