Просклоняйте по казахским падежам слова: Ғұмыр, санаңды Атау септік Ілік септік Табыс септік Жатыс септік Шығыс септік Көмектес септік

Қазақ тiлi
Просклоняйте по казахским падежам слова: Ғұмыр, санаңды Атау септік Ілік септік Табыс септік Жатыс септік Шығыс септік Көмектес септік
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А.с. ғұмыр, і.с.ғұмырдың т.с.ғұмырды ж.с.ғұмырда ш.с.ғұмырдан к.с.ғұмырмен
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