Вычислите сумму полученных корней log2(X^2-4x+1)=3
Алгебра
Вычислите сумму полученных корней log2(X^2-4x+1)=3
Ответ(ы):
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ОДЗ: x²-4x+1>0 x²-4x+1=0 D=16-4=12 x₁=(4-√12)/2=(4-2√3)/2=2-√3 x₂=2+√3 + - + --------- 2-√3 ---------------- 2+√3 ------------- \\\\\ \\\\\\\ x∈(-∞; 2-√3)U(2+√3; +∞) x²-4x+1=2³ x²-4x+1-8=0 x²-4x-7=0 D=16+28=44 x₁=(4-√44)/2=(4-2√11)/2=2-√11 x₂=2+√11 x₁+x₂=2-√11+2+√11=4 Ответ: 4.
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