Задание 12 из 2 городов расстояние между которыми 300 километров одновременно навст??ечу друг другу выехали автомобиль со скоростью 80 километров в час и велосипедист со скоростью 20 километров час через сколько времени они вст...

Математика
Задание 12 из 2 городов расстояние между которыми 300 километров одновременно навст??ечу друг другу выехали автомобиль со скоростью 80 километров в час и велосипедист со скоростью 20 километров час через сколько времени они встретились
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80+20=100 300÷100=3(час)
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