Автомобиль массой 500кг имеет импульс модуль которого равен 80000

Физика
Автомобиль массой 500кг имеет импульс модуль которого равен 80000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не вижу то чего нужно найти,скорее всего это скорость. Импульс=m*V Скорость=8000:500=16м/с
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