Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой – луч (м.р.), сторожевая - …, ключник - …, плащевой - …, ночной - …, доченька - …, сильный - … .

Русский язык

Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой – луч (м.р.), сторожевая - …, ключник - …, плащевой - …, ночной - …, доченька - …, сильный - … .

Автор: Гость