Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой – луч (м.р.), сторожевая - …, ключник - …, плащевой - …, ночной - …, доченька - …, сильный - … .
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Подбери к данным словам однокоренные слова с шипящим на конце. Выдели корень. Определи род. Лучевой – луч (м.р.), сторожевая - …, ключник - …, плащевой - …, ночной - …, доченька - …, сильный - … .
Ответ(ы):
Гость:
Сторожевая-сторож(м.р.), ключник-ключ(м.р.), плащевой-плащ(м.р.), ночной-ночь(ж.р), доченька-дочь(ж.р.), сильный-силач(м.р.)
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