Log1/3(x^2+x-3) lt; -2

Алгебра
Log1/3(x^2+x-3) lt; -2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Log₁/₃(x²+x-3)<-2 ОДЗ:  x²+x-3>0  D=13  x∈(-∞;≈-2.3)U(≈1,3;+∞) log₁/₃(x²+x-3)<log₁/₃9 x²+x-3>9 x²+x-12>0  D=49 (x-3)(x+4)>0 -∞______+________-4________-_______3_______+______+∞ x∈(-∞;-4)U(3;+∞)  ⇒ Ответ: х∈(-∞;≈-2,3)U(3;+∞).
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