Log1/3(x^2+x-3) lt; -2
Алгебра
Log1/3(x^2+x-3) lt; -2
Ответ(ы):
Гость:
Log₁/₃(x²+x-3)<-2 ОДЗ: x²+x-3>0 D=13 x∈(-∞;≈-2.3)U(≈1,3;+∞) log₁/₃(x²+x-3)<log₁/₃9 x²+x-3>9 x²+x-12>0 D=49 (x-3)(x+4)>0 -∞______+________-4________-_______3_______+______+∞ x∈(-∞;-4)U(3;+∞) ⇒ Ответ: х∈(-∞;≈-2,3)U(3;+∞).
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