Сопротивление электрического кипятильника 100ом.Сила тока в цепи 2А Сколько энергии выделит кипЯтильник за 5мин
Физика
Сопротивление электрического кипятильника 100ом.Сила тока в цепи 2А Сколько энергии выделит кипЯтильник за 5мин
Ответ(ы):
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Дано: R=1000 I=2 Найти:P Решение: P=I^2*R=4*1000=4000 Ответ:P=4000
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