Сопротивление электрического кипятильника 100ом.Сила тока в цепи 2А Сколько энергии выделит кипЯтильник за 5мин

Физика

Сопротивление электрического кипятильника 100ом.Сила тока в цепи 2А Сколько энергии выделит кипЯтильник за 5мин

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