Какое значения имеет предлог
Русский язык
Какое значения имеет предлог
Ответ(ы):
Гость:
1)пространственные2)временные3)причинные4)целевые5)меры и степени6) объектные всё ;)
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