(УКР) - Промінь переходить з води в скло. Кут падіння дорівнює 60°. Визначити кут зал??млення. (РУС) - Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°. Определить угол преломления.

Физика
(УКР) - Промінь переходить з води в скло. Кут падіння дорівнює 60°. Визначити кут зал??млення. (РУС) - Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°. Определить угол преломления.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано     a=60    n1=1.3     n2=1,6    β- ? по закону Снеллиуса n1*sina=n2*sinβ sinβ=n1*sina/n2=1,33*0,87/1,6=0,723 β=46 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
По какому признаку растения делят на низшие и высшие?ω
Ответить
Математика
Поож решите очень надо Велосипедист едет со скоростью 15 км в час за ним на расстоянии 90км едет машина со скоростью 30 км в час какое расстояни...
Ответить
Немецкий язык
Сочинение про новый год на немецком
Ответить
Физика
Сопроиивление лампы 2 равно 100 Ом .найти сопротивлкние лампы 1 .какова сила тока в ц??пи
Ответить
Английский язык
как написать по английски в сентябре 30 дней
Ответить