(УКР) - Промінь переходить з води в скло. Кут падіння дорівнює 60°. Визначити кут зал??млення. (РУС) - Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°. Определить угол преломления.

Физика

(УКР) - Промінь переходить з води в скло. Кут падіння дорівнює 60°. Визначити кут зал??млення. (РУС) - Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°. Определить угол преломления.

Автор: Гость