(УКР) - Промінь переходить з води в скло. Кут падіння дорівнює 60°. Визначити кут зал??млення. (РУС) - Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°. Определить угол преломления.
Физика
(УКР) - Промінь переходить з води в скло. Кут падіння дорівнює 60°. Визначити кут зал??млення. (РУС) - Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°. Определить угол преломления.
Ответ(ы):
Гость:
Дано a=60 n1=1.3 n2=1,6 β- ? по закону Снеллиуса n1*sina=n2*sinβ sinβ=n1*sina/n2=1,33*0,87/1,6=0,723 β=46 градусов
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