Округлите число 1823956,73475 до: а) тысячных: б) целых
Математика
Округлите число 1823956,73475 до: а) тысячных: б) целых
Ответ(ы):
Гость:
А) 1823956,735 б) 1823957
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