Округлите число 1823956,73475 до: а) тысячных: б) целых

Математика
Округлите число 1823956,73475 до: а) тысячных: б) целых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 1823956,735 б)  1823957
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Даю 20 баллов, решите пожалуйста 77 пример, буду благодарен за помощь
Ответить
Математика
Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км/ч и проехал 144 км, ответь на вопрос: какое рас??тояние проедет поезд за то же время если скорость станет 1...
Ответить
Физика
Тело массой m переместили по горизонтальной поверхности в направлении оси Ох из т??чки с координатой х1 в точку с координатой х2, а затем вернули в...
Ответить
Русский язык
Как назвать эту запись? Мама я пошел гулять. Буду на площадке , около дома. Вернусь ?? семи часам. Саша.
Ответить
Математика
Найти равную дробь 385/440?
Ответить