Даю 20 баллов, решите пожалуйста 77 пример, буду благодарен за помощь
Алгебра
Даю 20 баллов, решите пожалуйста 77 пример, буду благодарен за помощь
Ответ(ы):
Гость:
Можно просто по определению логарифма))) логарифм --это показатель степени, в которую нужно возвести основание, чтобы получилось число... 3*log₂(x) = -9 log₂(x) = -3 x = 2^(-3) = 1 / 8 x = 0.125
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км/ч и проехал 144 км, ответь на вопрос: какое рас??тояние проедет поезд за то же время если скорость станет 1...
Физика
Тело массой m переместили по горизонтальной поверхности в направлении оси Ох из т??чки с координатой х1 в точку с координатой х2, а затем вернули в...
Русский язык
Как назвать эту запись? Мама я пошел гулять. Буду на площадке , около дома. Вернусь ?? семи часам. Саша.
Математика