Даю 20 баллов, решите пожалуйста 77 пример, буду благодарен за помощь

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Можно просто по определению логарифма))) логарифм --это показатель степени, в которую нужно возвести основание, чтобы получилось число... 3*log₂(x) = -9 log₂(x) = -3 x = 2^(-3) = 1 / 8 x = 0.125