Найти равную дробь 385/440?

Математика
Найти равную дробь 385/440?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
385/440 = 77/88 = 7/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как назывался угол который находился против красного угла?
Ответить
Литература
Сочени начало сказки. Какими были три сестры .Как они относились к маме?
Ответить
Русский язык
Помогите составить рассказ по этой картинке с козлами заранее спасибо
Ответить
Математика
Могут ли два внешних угла треугольника быть острым? Почему ?
Ответить
Английский язык
Complete the sentences with a, some or any 1. Have we got ....... ham? 2. I want to make ........ sandwich. Is there ....... bread? 3. We're...
Ответить