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Найти равную дробь 385/440?
Математика
Найти равную дробь 385/440?
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Ответ(ы):
Гость:
385/440 = 77/88 = 7/8
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