Помогите составить рассказ по этой картинке с козлами заранее спасибо
Русский язык
Помогите составить рассказ по этой картинке с козлами заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Козлы бодались,да бодались.С дуру плюхнулись в воду.Все мокрые,начали мириться.Жаль они только козлы,если бы были козами не помирились бы уже.
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