Тело подброшено вертикально вверх. на высоте 10 м его скорость была 10 м\с . до какой ??аксимальной высоты поднимится тело.

Физика

Тело подброшено вертикально вверх. на высоте 10 м его скорость была 10 м\с . до какой ??аксимальной высоты поднимится тело.

Автор: Гость