Тело подброшено вертикально вверх. на высоте 10 м его скорость была 10 м\с . до какой ??аксимальной высоты поднимится тело.

Физика
Тело подброшено вертикально вверх. на высоте 10 м его скорость была 10 м\с . до какой ??аксимальной высоты поднимится тело.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано h1=10м   V1=10м/с      H- ? по закону сохранения энергии   m*g*h1+m*V1^2/2=m*g*H H=h+V1^2/2*g=10 +100/20=15 м Ответ   Н=15 м
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