Помогите пожалуйста очень срочно!!!!!Умоляю!!! а) tg^2a + ctg^2a, если tg a - ctg a= - 3 б) 6sina + 5cosa/4sina - 3cosa, если tga= 3

Алгебра

Помогите пожалуйста очень срочно!!!!!Умоляю!!! а) tg^2a + ctg^2a, если tg a - ctg a= - 3 б) 6sina + 5cosa/4sina - 3cosa, если tga= 3

Автор: Гость