Помогите пожалуйста очень срочно!!!!!Умоляю!!! а) tg^2a + ctg^2a, если tg a - ctg a= - 3 б) 6sina + 5cosa/4sina - 3cosa, если tga= 3
Алгебра
Помогите пожалуйста очень срочно!!!!!Умоляю!!! а) tg^2a + ctg^2a, если tg a - ctg a= - 3 б) 6sina + 5cosa/4sina - 3cosa, если tga= 3
Ответ(ы):
Гость:
А) Ответ: 11. б) Ответ: 2 ⁵/₉.
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