Верны ли эти утверждения? обведи ответы да или нет : 1 В состав Древней Руси входили многие народы. 2 Через Русь пролегал торговый путь lt;lt;Из варяг в грекиgt;gt;. 3 На Русь часто нападали кочевники. 4 Первым великим княз...
Окружающий мир
Верны ли эти утверждения? обведи ответы да или нет : 1 В состав Древней Руси входили многие народы. 2 Через Русь пролегал торговый путь lt;lt;Из варяг в грекиgt;gt;. 3 На Русь часто нападали кочевники. 4 Первым великим князем киевским был Рюрик.
Ответ(ы):
Гость:
1. да 2.да 3 да 4. По-моему да
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Окружающий мир
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