Верны ли эти утверждения? обведи ответы да или нет : 1 В состав Древней Руси входили многие народы. 2 Через Русь пролегал торговый путь lt;lt;Из варяг в грекиgt;gt;. 3 На Русь часто нападали кочевники. 4 Первым великим княз...

Окружающий мир

Верны ли эти утверждения? обведи ответы да или нет : 1 В состав Древней Руси входили многие народы. 2 Через Русь пролегал торговый путь lt;lt;Из варяг в грекиgt;gt;. 3 На Русь часто нападали кочевники. 4 Первым великим князем киевским был Рюрик.

Автор: Гость