Что тут операционная система 1. MS DOS 2. Windows 95 3.NC 4.Windows NT 5. Windows 3.11

Информатика
Что тут операционная система 1. MS DOS 2. Windows 95 3.NC 4.Windows NT 5. Windows 3.11
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Гость:
Windows 95,   windows NT,  windows 3.11
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