Что тут операционная система 1. MS DOS 2. Windows 95 3.NC 4.Windows NT 5. Windows 3.11
Информатика
Что тут операционная система 1. MS DOS 2. Windows 95 3.NC 4.Windows NT 5. Windows 3.11
Ответ(ы):
Гость:
Windows 95, windows NT, windows 3.11
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