Фонетический разбор к слову сказка
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Фонетический разбор к слову сказка
Ответ(ы):
Гость:
С-(с)-согл.парный глухой,парный твёрдый. к-(к)-согл.парный глухой,парный твёрдый. а-(а)-гласная з-(с)-согл.парный глухой.парный твёрдый к-(к)-согл.парный глухой.парный мягкий и-(и)-гласный
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