Бір сөйлемді сөз құрамына талдап беріңдерші
Қазақ тiлi
Бір сөйлемді сөз құрамына талдап беріңдерші
Ответ(ы):
Гость:
Кітапханашының.кітап-түбірі зат есім, -хана жұрнақ, шы жұрнақ, -ның септік жалғау
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