Объясните в чемвыразтлся расцвет древней руси к началу xii века

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Основные направления внутренней и внешней политики князя Мономаха Успокоил русское общество, прекратил внутреннюю борьбу Ввел новые законы – «Устав Владимира Всеволодовича» а) Снизил проценты за взятые в долг деньги б) Непосильные долги ликвидировались, чем облегчалось положение феодально зависимого населения Восстановил единство Руси, заставив всех князей подчиняться киевскому князю. Продолжил борьбу с половцами, стремясь нанести им удар на их территории Написал знаменитое «Поучение детям…»