Помогите написать детское сочинение на тему Кто такой Порядочный человек? И по бы??трее
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Помогите написать детское сочинение на тему Кто такой Порядочный человек? И по бы??трее
Ответ(ы):
Гость:
Кто такой порядочный человек? Порядочный человек тот кто следит за собой и своими движениями. Порядочный человек аккуратный,а если аккуратный то и красивый. Он не хочет пачкаться.
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