Помогите написать детское сочинение на тему Кто такой Порядочный человек? И по бы??трее

Русский язык
Помогите написать детское сочинение на тему Кто такой Порядочный человек? И по бы??трее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
                              Кто такой порядочный человек? Порядочный человек тот кто следит за собой и своими движениями. Порядочный человек аккуратный,а если аккуратный то и красивый. Он не хочет пачкаться. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение лубимый живой угалок
Ответить
Математика
Анапа делает аппликацию на уроке труда. Сколько прямоугольников со сторонами 3 см и 5 см она сможет вырезать из листа цветной бумаги, имеющей длину...
Ответить
Обществознание
Почему труд по разному оцениваться??
Ответить
История
Стоимость книг в 17 веке в интернете нету и в учебниеке 93 страницы перелопатил нету помогите!
Ответить
География
Назовите (перечислите) основные функции Москвы как столицы России.
Ответить