Сочинение лубимый живой угалок

Гость: Гость:

Мне подарили на день рождение попугайчика Он сначала грустил и папа купил ещё одного Теперь им вместе было весело На улице я нащёл ёжика и тоже принёс домой Так я решил сделать в одном углу своей комнаты живой уголок Папа принёс черепаху старший брат хомячка Конечно надо ухаживать за ними но я их очень всех люблю Всем моим друзьям нравится мой любимый живой уголок