Сочинение лубимый живой угалок
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Сочинение лубимый живой угалок
Ответ(ы):
Гость:
Мне подарили на день рождение попугайчика Он сначала грустил и папа купил ещё одного Теперь им вместе было весело На улице я нащёл ёжика и тоже принёс домой Так я решил сделать в одном углу своей комнаты живой уголок Папа принёс черепаху старший брат хомячка Конечно надо ухаживать за ними но я их очень всех люблю Всем моим друзьям нравится мой любимый живой уголок
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