Анапа делает аппликацию на уроке труда. Сколько прямоугольников со сторонами 3 см и 5 см она сможет вырезать из листа цветной бумаги, имеющей длину 15 см и ширину 9 см?

Математика

Анапа делает аппликацию на уроке труда. Сколько прямоугольников со сторонами 3 см и 5 см она сможет вырезать из листа цветной бумаги, имеющей длину 15 см и ширину 9 см?

Автор: Гость