Анапа делает аппликацию на уроке труда. Сколько прямоугольников со сторонами 3 см и 5 см она сможет вырезать из листа цветной бумаги, имеющей длину 15 см и ширину 9 см?
Математика
Анапа делает аппликацию на уроке труда. Сколько прямоугольников со сторонами 3 см и 5 см она сможет вырезать из листа цветной бумаги, имеющей длину 15 см и ширину 9 см?
Ответ(ы):
Гость:
(3+5)×2=16см -периметр прямокгольника (15+9)×2=48см -периметр листа 48:16=3 -прямоугольника Анапа сможет вырезать. Ответ: 3 прямоугольника
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