Стоимость книг в 17 веке в интернете нету и в учебниеке 93 страницы перелопатил нету помогите!

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Стоимость книг в 17 веке в интернете нету и в учебниеке 93 страницы перелопатил нету помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 обратись к специалистам-оценщикам. Причем к нескольким разным!Стоимость книги зависит не только от года издания - от тиража, автора, прижизненное издание или посмертное, издательство, оформление книги, ее состояние.
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