Почему труд по разному оцениваться??

Гость: Гость:

Потому что бывает труд более сложный и не каждый может его выполнить,поэтому он оценивается выше другого труда.Но и бывают тяжёлый труд для человека,но для общества этот труд покажется лёгким и твои усилия которые ты приложил оказались сущим пустяком.Это скорей зависит и от общества,как оно оценит твои старания,и от самого сложности труда.