Почему труд по разному оцениваться??
Обществознание
Почему труд по разному оцениваться??
Ответ(ы):
Гость:
Потому что бывает труд более сложный и не каждый может его выполнить,поэтому он оценивается выше другого труда.Но и бывают тяжёлый труд для человека,но для общества этот труд покажется лёгким и твои усилия которые ты приложил оказались сущим пустяком.Это скорей зависит и от общества,как оно оценит твои старания,и от самого сложности труда.
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