Каким было монгольское войско
Окружающий мир
Каким было монгольское войско
Ответ(ы):
Гость:
Оно было устрашающим, дисциплинированным(любое действие против команды жестоко наказывалось). по большей части армию составляла конница, но были и пешие отряды. так же войско было очень жестоким, но это чаще всего происходило из-за приказов воевод.
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