Укажите предложения с деепричастным оборотом (знаки припекаете не раставлены 1. За скалами торопливо застучали наши зенитки. 2. Я залез под нависшую скалами прижался к камню 3. Подобравшими ближе я рассометрел белый заячи...
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Укажите предложения с деепричастным оборотом (знаки припекаете не раставлены 1. За скалами торопливо застучали наши зенитки. 2. Я залез под нависшую скалами прижался к камню 3. Подобравшими ближе я рассометрел белый заячий хвостишко .
Ответ(ы):
Гость:
3 предложение с деепричастным оборотом)
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