Укажите с помощью неравенства два соседних натуральных числа (или ноль) , между ко??орыми расположено число а.К какому из этих чисел число а ближе? Числа а: 0,13; 3,76; 10,9999.
Математика
Укажите с помощью неравенства два соседних натуральных числа (или ноль) , между ко??орыми расположено число а.К какому из этих чисел число а ближе? Числа а: 0,13; 3,76; 10,9999.
Ответ(ы):
Гость:
Число а: 0,13 ⇒ 0<0.13<1 Числo а: 3,76 ⇒ 3<3.76<4 Числo а: 10,9999 ⇒ 10<10.9999<11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите предложения с деепричастным оборотом (знаки припекаете не раставлены 1. За скалами торопливо застучали наши зенитки. 2. Я залез под н...
Английский язык
Математика