Укажите с помощью неравенства два соседних натуральных числа (или ноль) , между ко??орыми расположено число а.К какому из этих чисел число а ближе? Числа а: 0,13; 3,76; 10,9999.

Математика
Укажите с помощью неравенства два соседних натуральных числа (или ноль) , между ко??орыми расположено число а.К какому из этих чисел число а ближе? Числа а: 0,13; 3,76; 10,9999.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Число а: 0,13 ⇒ 0<0.13<1 Числo а: 3,76  ⇒ 3<3.76<4 Числo а: 10,9999  ⇒ 10<10.9999<11
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