Укажите с помощью неравенства два соседних натуральных числа (или ноль) , между ко??орыми расположено число а.К какому из этих чисел число а ближе? Числа а: 0,13; 3,76; 10,9999.

Математика

Укажите с помощью неравенства два соседних натуральных числа (или ноль) , между ко??орыми расположено число а.К какому из этих чисел число а ближе? Числа а: 0,13; 3,76; 10,9999.

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