Сообщение за что вы любите малую родину

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Сообщение за что вы любите малую родину
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За то, что она - моя Родина. За то, что в теплый летний день на лесной полянке могу набрать земляники и дышать ее запахом. За то, что на ее земле есть такие места, что замирает сердце от красоты. За то, что мы добры, умеем дружить и верим в лучшее будущее в самых сложных ситуациях. Многим кажется, что они не любят Родину. На самом деле они не любят тех, кто неумело ею правит.
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