Сообщение за что вы любите малую родину

Гость: Гость:

За то, что она - моя Родина. За то, что в теплый летний день на лесной полянке могу набрать земляники и дышать ее запахом. За то, что на ее земле есть такие места, что замирает сердце от красоты. За то, что мы добры, умеем дружить и верим в лучшее будущее в самых сложных ситуациях. Многим кажется, что они не любят Родину. На самом деле они не любят тех, кто неумело ею правит.