Вы играете с мудрецом в игру.Из кучи в 21 камень нужно брать 1, 2 или 4 камня. Проигрыв??ет тот, кто взял камень последним.

Гость: Гость:

Каждый ход следует брать максимальное количество разрешенных камней, т.е. по 4. Если мудрец будет действовать по тому же принципу, то выиграете, если начнете. Если мудрец берет все время разное количество, то вы выигрываете независим от того, первым и вторым вы начали.