Про что рассказивается в рассказе заичьи лапы
Литература
Про что рассказивается в рассказе заичьи лапы
Ответ(ы):
Гость:
О зайце у которого были обожженые лапы. А ещё там мальчик и у него есть дед. Тот ммльчик нашёл этого заццм. Ну и в конце заяц спас дедушку от пожара (открытый огонь в лесу).
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