Найти корень уравнения 7200÷u=800
Математика
Найти корень уравнения 7200÷u=800
Ответ(ы):
Гость:
U=9 так как u=7200/800 u=9
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