На шахматной доске стоят 16 белых и столько же черных фигур. К концу игры на ней ост??лось восьмая часть всех фигур. Сколько фигур осталось.
Математика
На шахматной доске стоят 16 белых и столько же черных фигур. К концу игры на ней ост??лось восьмая часть всех фигур. Сколько фигур осталось.
Ответ(ы):
Гость:
16+16=32 328=4 осталось 4 фигуры
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