На шахматной доске стоят 16 белых и столько же черных фигур. К концу игры на ней ост??лось восьмая часть всех фигур. Сколько фигур осталось.

Математика

На шахматной доске стоят 16 белых и столько же черных фигур. К концу игры на ней ост??лось восьмая часть всех фигур. Сколько фигур осталось.

Автор: Гость