Могут ли два внешних угла треугольника быть острым? Почему ?
Математика
Могут ли два внешних угла треугольника быть острым? Почему ?
Ответ(ы):
Гость:
Нет не могут, так как острый внешний угол лежит возле тупого угла(смежные углы) в треугольнике не может быть двух тупых углов(больше 90 градусов) так как это будет четырехугольник
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