Сочени начало сказки. Какими были три сестры .Как они относились к маме?

Литература
Сочени начало сказки. Какими были три сестры .Как они относились к маме?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили да были три сестры.Первая зазнайка. Вторая попрашайка.А третья трудолюбивая умная и терпеливая.Была у них мать...старая уже.Первая её не замечала.Вторая ей немнооого помогала.А третья не на шаг от неё не отступала.
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