Сочени начало сказки. Какими были три сестры .Как они относились к маме?
Литература
Сочени начало сказки. Какими были три сестры .Как они относились к маме?
Ответ(ы):
Гость:
Жили да были три сестры.Первая зазнайка. Вторая попрашайка.А третья трудолюбивая умная и терпеливая.Была у них мать...старая уже.Первая её не замечала.Вторая ей немнооого помогала.А третья не на шаг от неё не отступала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences with a, some or any 1. Have we got ....... ham? 2. I want to make ........ sandwich. Is there ....... bread? 3. We're...
Математика
На шахматной доске стоят 16 белых и столько же чёрных фигур . К концу игры на ней осталось восьмая часть всех фигур. Сколько фигур осталось?