Сочени начало сказки. Какими были три сестры .Как они относились к маме?

Гость: Гость:

Жили да были три сестры.Первая зазнайка. Вторая попрашайка.А третья трудолюбивая умная и терпеливая.Была у них мать...старая уже.Первая её не замечала.Вторая ей немнооого помогала.А третья не на шаг от неё не отступала.