Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км/ч и проехал 144 км, ответь на вопрос: какое рас??тояние проедет поезд за то же время если скорость станет 108 км/ч

Математика

Зная, что поезд ехал со скоростью 36 км/ч и проехал 144 км, ответь на вопрос: какое рас??тояние проедет поезд за то же время если скорость станет 108 км/ч

Автор: Гость