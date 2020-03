Сочинение про новый год на немецком

Гость: Гость:

Das schönste Fest kommt nach Deutschland am 24. Dezember. Das ist Weihnachten. Schon im November warten alle Leute auf alle Freuden, die es mit sich bringt. Die größte Freude bringt natürlich der Weihnachtsbaum. Bei den meisten Familien mit Kindern wird er schon am 23. Dezember in der Wohnung aufgestellt. Er wird mit Äpfeln, Plätzchen, Strohsternen und kleinen Figuren aus Holz und Glaskugeln geschmückt. Auf den Plätzen und Straßen stehen auch große Weihnachtstannen. Sehr beliebt sind Süßigkeiten: Figuren aus Schokolade, Konfekt, Weihnachtsstollen. Die Kinder wollen Spielsachen. Dieses Fest im Winter gehört nur der Familie, es ist ein Familienfest. Seit vielen Jahrhunderten ehrt das Volk schöne Weihnachtsbräuche. Der heilige Nikolaus besucht alle Familien mit Kindern. Er nimmt aus seinem Sack vieles, wovon die Kinder schon lange geträumt haben. Die Kinder müssen für die Geschenke danken und ein kleines Weihnachtslied vorsingen oder ein kleines Gedicht vortragen. Die Erwachsenen singen auch Weihnachtslieder. Über Rundfunk ertönt das beste Winterlied "Stille Nacht, heilige Nacht". Weihnächtliche Zeit dauert zwei Tage lang: vom 25. bis 26. Dezember. Wer Glück hat, bekommt noch Weihnachtsferien. Die Leute fahren dann meistens als Touristen in weite warme Länder. Die jungen Deutschen fahren gern zum Wintersport ins Gebirge. Die beliebtesten Reiseziele in der Weihnachtsperiode sind Oberbayern, die Schweiz und Tirol. Самый чудесный праздник приходит в Германию 24 декабря. Это Рождество. Уже в ноябре все люди с нетерпением ждут радости, которую он приносит. Самое большое развлечение на Рождество – это, конечно, елка. Во многих семьях с детьми она ставится в квартире уже 23-го декабря. Елка украшается яблоками, печеньем, звездами из соломы, деревянными фигурками и стеклянными шарами. На площадях и улицах также ставятся большие рождественские ели. Все очень любят лакомства: шоколадные фигурки, конфеты, рождественский струдель. Дети хотят игрушки. Этот праздник зимой полностью принадлежит семье. С давних пор народ чтит рождественские обычаи. Святой Николай приходит в семьи с детьми. Он вынимает из своего мешка много всего, о чем дети уже давно мечтали. Дети должны поблагодарить за подарки и спеть рождественскую песенку или рассказать стихотворение. Взрослые также поют песни, посвященные Рождеству. По радио транслируется лучшая песня зимы – «Тихая ночь, святая ночь». Рождество празднуется 2 дня – 25-го и 26-го декабря. Кому повезет, тот еще получит рождественские каникулы. Счастливчики едут туристами в теплые страны. Молодежь с радостью отправляется на горные спортивные курорты. Наиболее популярны в этот период Верхняя Бавария, Швейцария и Тироль.