Поож решите очень надо Велосипедист едет со скоростью 15 км в час за ним на расстоянии 90км едет машина со скоростью 30 км в час какое расстояние будет между ними через 4 часа

Математика
Поож решите очень надо Велосипедист едет со скоростью 15 км в час за ним на расстоянии 90км едет машина со скоростью 30 км в час какое расстояние будет между ними через 4 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)15×4=60 2)30×4=120 3)90+60=150 4)150-120=30(км)
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