Поож решите очень надо Велосипедист едет со скоростью 15 км в час за ним на расстоянии 90км едет машина со скоростью 30 км в час какое расстояние будет между ними через 4 часа

Математика

Поож решите очень надо Велосипедист едет со скоростью 15 км в час за ним на расстоянии 90км едет машина со скоростью 30 км в час какое расстояние будет между ними через 4 часа

Автор: Гость