Как написать условие задачи . В ящике было 28 кг.бананов.а в пакете 3 кг апельсин.При??езли 3 ящика бананов и 27 пакетов апельсин.Чего привезли больше-бананов или апельсин,На сколько . Решение

Гость: Гость:

Бананов--3 ящ -? кг, в 1ящ-28 кг. Апельсинов-27 пак-? кг.,в 1 пак-3 кг. Привезли на сколько > ? бананов или апельсинов. 1)3*28=84(кг) бананов всего привезли 2)27*3=81(кг) апельсинов всего привезли 3)84-81=3(кг) больше привезли бананов Ответ:Бананов привезли больше на 3 килограмма,чем апельсинов.