В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. каждого сорта печень?? было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки?
Математика
В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. каждого сорта печень?? было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3х5=15(сортов) поставили на 3 полки. 2) 15х25=375(коробок) Ответ: на полки поставили 375 коробок.
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