В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. каждого сорта печень?? было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки?

Математика

В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. каждого сорта печень?? было по 25 коробок. Сколько всего коробок поставили на полки?

Автор: Гость