Для чего некоторые мастера смазывают шуруп мылом, перед его ввинчиванием?
Физика
Для чего некоторые мастера смазывают шуруп мылом, перед его ввинчиванием?
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы было меньше трение
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