Сопротивление лампы 2 равеы 100 Ом б найти сопротивление лампы 1 .какоыа сила тока в ??епи
Физика
Сопротивление лампы 2 равеы 100 Ом б найти сопротивление лампы 1 .какоыа сила тока в ??епи
Ответ(ы):
Гость:
200 ом . Если 2 100 ом то 1 100
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